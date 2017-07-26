Индийский фармэкспорт в США может увеличиться в 2017-2018 гг

Индийский фармацевтический экспорт в США в 2017-2018 году может существенно увеличиться из-за выхода из-под патентов препаратов с общей рыночной стоимостью более $50 млрд, сообщила Ассоциация индийских фармацевтических производителей (IPMA).

"Несмотря на давление цен и жесткую конкуренцию, экспорт индийской фармпродукции в США может увеличиться, поскольку ожидается, что в 2017 году из-под действия патентов освободятся препараты с общей рыночной стоимостью более $50 млрд, что даст надежду на оживление экспортного рынка", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" IPMA со ссылкой на данные агентства Care Ratings.

При этом в IPMA отметили, что на рынке США при получении одобрения ANDA FDA (реестр сокращенных заявок о получении разрешения на маркетинг в США) индийские фармкомпании сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны других стран, чтобы получить одобрение ANDA.

"Кроме того, индийские фармацевтические компании будут продолжать испытывать давление цен на американском рынке генерических препаратов из-за консолидации каналов дистрибуции и увеличения конкуренции", - прогнозируют в IPMA.

В ассоциации отметили, что около 70% доходов индийской фармпромышленности приносит продажа генерических препаратов, а экспорт составляет значительную часть оборотов фармотрасли, и именно 50% всех продаж относится к экспорту продукции.

При этом в 2016 году индийская фармацевтическая промышленность зафиксировала доход в около $33 млрд.

В ассоциации подчеркнули, что, согласно прогнозам Care Ratings, в 2016-2017 годах из общего объема экспорта фармпродукции в $16,6 млрд 40,6% составит экспорт для американского континента, 19,7% - в Европу, 19,1% - в Африку, 18,8% - в Азию.

Фармацевтический экспорт в США в 2015-2016 годах увеличился на 27,8% - до $5,5 млрд, в 2016-2017 году он составил $5,6 млрд.

Вместе с тем, в IPMA подчеркнули, что объем экспорта фармацевтической продукции из Индии в США будет расти.

"Эти прогнозы подтверждает примерно $55 млрд ожидаемого роста продаж генерических препаратов за счет использования освобождающихся из под патентов брендовых препаратов в течение 2017-2019 годов, что даст дополнительные возможности для контрактного производства фармпрепартов в Индии. Темпы роста контрактного производства и исследований (так называемый сегмент рынка CRAMS: Contract Research and Manufacturing Services) будут выше, чем средние темпы роста отрасли, что, вероятно, будет способствовать поддержке экспорта фармацевтической продукции из Индии", - отмечают в IPMA со ссылкой на отчете Carе Ratings.

IPMA (Indian Pharmaceutical Manufacturer’s Association) объединяет индийских фармацевтических компаний-производителей, соответствующих высоким международным стандартам: US FDA (США), UK MHRA (Великобритания), МСС (Южная Африка), TGA (Австралия), WHO GMP (ВОЗ), GMP (Украина), которые имеют представительства в Украине.