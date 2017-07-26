Минздрав утвердил распределение препарата для детей с врожденными иммунодефицитами

Министерство здравоохранения Украины утвердило распределение иммунобиологического препарата, закупленного за средства государственного бюджета 2016 года для детей с врожденными иммунодефицитами.

Соответствующий приказ обнародован на сайте ведомства в среду.

Минздрав, в частности, распределил по областям "Биовен моно" (раствор для инъекций) – 3,5 тыс. бутылочек общей стоимостью 4,114 млн грн, а также "Октагам" (раствор для инфузий) – 2,2 тыс. флаконов стоимостью 8,403 млн грн.

Кроме того, было так же утверждено распределение противотуберкулезного препарата "Авелокс" 11,6 тыс. ед. стоимостью 6,804 млн грн.