Медицина

13:26 26.07.2017

Минздрав утвердил распределение препарата для детей с врожденными иммунодефицитами

Министерство здравоохранения Украины утвердило распределение иммунобиологического препарата, закупленного за средства государственного бюджета 2016 года для детей с врожденными иммунодефицитами.

Соответствующий приказ обнародован на сайте ведомства в среду.

Минздрав, в частности, распределил по областям "Биовен моно" (раствор для инъекций) – 3,5 тыс. бутылочек общей стоимостью 4,114 млн грн, а также "Октагам" (раствор для инфузий) – 2,2 тыс. флаконов стоимостью 8,403 млн грн.

Кроме того, было так же утверждено распределение противотуберкулезного препарата "Авелокс" 11,6 тыс. ед. стоимостью 6,804 млн грн.

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