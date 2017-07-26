Патентный пул лексредств расширил для Украины лицензию на препарат атазанавир для лечения ВИЧ

Патентный пул лекарственных средств (Medicines Patent Pool, MPP) расширил для Украины лицензию на препарат второй линии атазанавир для лечения ВИЧ, сообщила Всеукраинская сеть ЛЖВ на сайте.

"В рамках данной лицензии генерическую версию атазанавира могут поставлять шесть заводов, три из которых получили переквалификацию ВОЗ или разрешение FDA. Таким образом, можно прогнозировать высокую конкуренцию по данному препарату, что приведет к получению Украиной доступной цены", – цитирует пресс-служба сети директора по политике и адвокации Сергея Дмитриева.

Соглашение по предоставлению лицензии на данный препарат было достигнуто с фармацевтической компанией Bristol-Myers Squibb по распространению и производству лексредства.

В сети отметили, что атазанавир по сравнению с основным препаратом лопинавиром имеет меньшее количество побочных эффектов, принимается раз в день, а также проще в производстве, что приводит к снижению цены.

Всего лицензия на атазанавир охватывает 122 страны со средним и низким уровнем дохода.