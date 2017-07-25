Производитель инсулинов "Индар" во ІІ кв.-2017 сократил чистую прибыль в 2,4 раза

Производитель инсулинов ЧАО "Индар" (Киев) в апреле-июне 2017 года сократил чистую прибыль на 58,5% – 18,301 млн грн.

Согласно сообщению, размещенному в системе раскрытия информации НКЦБФР, валовая прибыль компании во втором квартале сократилась на 42,19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 57,346 млн грн.

Как сообщалось, по итогам 2016 года "Индар" увеличил размер чистой прибыли в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом – до 29,968 млн грн.

ЧАО "Индар" создано решением Кабинета министров Украины в 1997 году на базе Киевского мясокомбината. 70,7% его акций принадлежали государству в лице Фонда госимущества, 29,3% - ОАО "Киевский мясокомбинат". В 2012 году государство полностью восстановило контроль над предприятием, утраченный в 2008 году, когда госдоля в 70,7%, принадлежавшая ГАК "Укрмедпром", была продана компании Storke Holdings Limited (Белиз).

Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР, на конец 2016 года ГАК "Укрмедпром" принадлежит 70,7016% акций "Индара", Luraq investments limited (Кипр) – 29.2860%.

Правительство Украины в марте 2014 года утвердило перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в который вошло, в частности, ЧАО "Индар".