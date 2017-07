Фармкомпания MSD не нашла в Украине подходящих для локализации производства площадок

Фармацевтическая компания MSD (США) не нашла в Украине производственных, подходящих для проектов локализации производства, сообщила руководитель департамента инновационных лекарственных средств MSD Маргарита Огнивенко.

"В прошлом году у нас также были переговорные процессы в этом направлении, но пока в Украине площадок, соответствующих стандартам MSD, где мы могли бы безоговорочно согласиться с полным циклом производства наших продуктов, нет", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, М. Огнивенко отметила, что "у компании есть успешный опыт локализации производства оригинального препарата "Пегинтрон" для лечения вирусных гепатитов в Украине".

"Мы в течение нескольких лет благодаря локальному производителю имели возможность поставлять препараты в рамках государственных программ по более доступной цене", - сказала она.

М.Огнивенко уточнила, что производственные площадки компании в настоящее время располагаются в США, Канаде, Бельгии, Ирландии.

Как сообщалось, MSD планировала до конца апреля поставить в Украину первый имуноонкологический препарат, который был зарегистрирован в США в 2014 году, в Украине в октябре 2016 года.

MSD – одна из ведущих международных компаний в области здравоохранения. Торговая марка MSD принадлежит компании Merck & Co., Inc. со штаб-квартирой в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. В портфеле MSD представлены средства для лечения и профилактики онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других инфекционных заболеваний, аутоиммунных воспалительных заболеваний, респираторных заболеваний, болезней системы кровообращения и других.

В Украине MSD представлена ООО "МСД Украина". Препараты MSD доступны на рынке Украины уже в течение 25 лет.

Полный текст интервью обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.