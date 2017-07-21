Медицина

17:57 21.07.2017

"Здравофарм" заявляет от законности использования ТМ "Белый уголь-Здравофарм" для диетической добавки

Фармацевтическая компания производства ООО "Здравофарм" (Харьковская обл.) заявляет от законности использования ею торговой марки "Белый уголь-Здравофарм" для диетической добавки с таким названием.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, торговая марка "Белый уголь-Здравофарм" используется компанией "Здравофарм" для диетической добавки, и этот продукт никогда не позиционировался в качестве лекарственного средства.

"Добавка диетическая "Белый уголь-Здравофарм" не является, не обязана быть и никогда не декларировалась как лекарственное средство, поэтому не может быть поддельным лекарственным средством", - заявили в компании.

Кроме того, в компании подчеркивают, что в настоящее время в группе белого угля (основное вещество диоксид кремния) представлены несколько диетических добавок различных производителей, что создает нормальную конкурентную среду и обеспечивает право выбора потребителя.

В компании "Здравофарм" также отметили, что использование торговой марки "Белый уголь-Здравофарм", которая содержит указание на производителя, не позволяет потребителю перепутать эту продукцию с продукцией других производителей. В частности, на упаковке в качестве производителя указано ООО "Здравофарм", название компании звучит в самом наименовании товара на титульной стороне упаковки товара.

"Поэтому ООО "Здравофарм" имеет достаточно оснований считать использование знака с указанием производителя (Здравофарм) правомерным", - считают в компании.

"В условиях постепенного роста цен на товары для здоровья в последние годы наше предприятие осуществляет социально ориентированную деятельность и имеет целью обеспечить население доступными и качественными диетическими добавками. Это влечет за собой реакцию производителей, направленных на монополизацию и уход с рынка доступных товаров для потребителя любыми способами", - подчеркивают в "Здравофарм".

Как сообщалось, юристы юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющие интересы фармпроизводителя ООО "ОмниФарма Киев", заявили о незаконности использования компанией "Здравофарм" ТМ "Белый уголь", назвали сорбент "Белый Уголь-Здравофарм" контрафактным продуктом, незарегистрированным Минздравом Украины как лекарственное средство.

ООО "ОмниФарма Киев" создана в 2008 году. Его конечным бенефицировм выступает Олег Курченко. Компания занимается производством и оптовой торговлей фармацевтических материалов и препаратов.

Владельцами-бенефициарами ООО "Здравофарм" являются Артем Марченко и Сергей Плис.

Компания занимается производством диетических пищевых продуктов, фармпрепаратов и материалов.

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