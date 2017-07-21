Медицина

13:08 21.07.2017

Минздрав распределил ряд лекарств, закупленных за средства 2016г

Министерство здравоохранения Украины распределило ряд лекарств, закупленных за средства государственного бюджета 2016 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно приказам, обнародованном на сайте, министерство утвердило распределение противотуберкулезного препарата "Натрий аминосалицат" общей стоимостью 2,724 млн грн, препарата "Церезим" для лечения болезни Гоше (12,608 млн грн), а также "Миозим" для лечения больных орфанными метаболическими заболеваниями (6,037 млн грн).

Кроме того, был распределен ряд препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа, в частности "Зидовудин" (293, 059 тыс. грн), "Абакавира сульфат" и "Ламивудин" (2,11 млн грн).

Министерство также распределило препарат для лечения детей, больных резистентной формой ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА) "Хумира" стоимостью 13,186 млн грн.

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Интерфакс-Украина
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