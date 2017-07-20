Медицина

17:22 20.07.2017

Минздрав Украины упразднил институт главных внештатных специалистов

Министерство здравоохранения Украины упразднило институт главных внештатных специалистов при ведомстве, сообщила пресс-служба министерства.

"Формально они (внештатные специалисты – ИФ) должны были собирать статистику, вводить новые методы лечения, формировать политику отрасли. Но в последние годы основным занятием в министерстве для некоторых специалистов стало участие в процедуре осуществления централизованных закупок. Раньше – через тендеры, сейчас – через участие в рабочих группах", - отмечено в сообщении.

Как отмечают в министерстве, только главный внештатный специалист по определенному направлению выбирал тип препарата, а также торговую марку, которая будет закупаться, оценивал качество предоставления медицинской помощи. В настоящее время соответствующую работу осуществляет экспертная группа.

"Мы стремимся освободить экспертов МЗ Украины от несвойственной врачам бюрократической нагрузки, однако обязательно будем советоваться с ними именно по медицинским проблемам", - утверждает Минздрав.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Минздраве, в настоящее время ведомство уже завершило отбор экспертов, которые войдут в состав рабочих групп и будут выполнять функции, ранее выполняемые главным внештатным специалистами. Список отобранных экспертов будет опубликован в ближайшее время.

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