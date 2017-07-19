Медицина

18:26 19.07.2017

Международные организации закупили почти 100% от заказанных за средства госбюджета 2016г лекарств

Международные организации за средства государственного бюджета 2016 года закупили 97,82% препаратов и изделий медицинского назначения (ИМН) от профинансированной потребности.

Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) выполнила свои обязательства по закупке лекарств и ИМН на 99,11% (в количественном выражении), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) - на 94,8%, британское закупочное агентство Crown Agents - на 95,68%.

Стоимость закупленных к настоящему времени лексредств составляет 2, 936 млрд грн – 74,45% от выделенных средств.

Как сообщалось, на осуществление закупок через международные организации из государственного бюджета 2017 года было выделено 3,9 млрд грн. В частности, Crown Agents закупит лекарства и изделия медицинского назначения на общую сумму 1,1 млрд грн, ЮНИСЕФ – на 843,3 млн грн, ПРООН - на 2,1 млрд грн.

В середине июля Кабинет министров утвердил номенклатуру лекарств и (ИМН), которые международные организации закупят за средства государственного бюджета 2017 года.

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