Минздрав разрабатывает механизм региональных закупок препаратов для орфанных больных

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает механизм закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения для орфанных больных, которые осуществляются на региональном уровне, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечено, что часть закупок соответствующих препаратов в 2017 году уже осуществилась. Оставшиеся препараты региональные медицинские учреждения могут закупить, заключив до 1 сентября 2017 года соответствующие договора по процедуре, действующей до вступления в силу постановления Кабинета министров Украины №180.

Закупки лекарственных средств для людей с редкими заболеваниями, которые осуществляются на национальном уровне через специализированные международные организации не регламентируются Национальным перечнем.

Как сообщалось, в начале июля активисты, в частности общественные союз "Орфанные заболевания Украины", направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором заявил о необходимости включить в Национальный перечень основных лекарственных средств препараты и изделия медицинского назначения (ИМН) для лечения людей с орфанными заболеваниями.

Несмотря на то, что медикаменты для людей с редкими заболеваниями закупаются на национальном уровне через международные организации, часть больных соответствующими препаратами обеспечивается за счет местных бюджетов. При этом, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 180 от 16 марта 2017 года медицинские учреждение, которые частично или полностью финансируются за счет местного или государственного бюджетов с 1 сентября 2017 года обязаны закупать лекарственные средства исключительно из Национального перечня основных лекарственных средств, в который не включены медикаменты по орфанным заболеваниям.