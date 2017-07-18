Профильный комитет Рады зарегистрирует доработанный законопроект об основах госполитики здравоохранения

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения планирует зарегистрировать доработанный законопроект об основах государственной политики здравоохранения (№ 2409), сообщил заместитель главы комитета Олег Мусий.

"Есть базовый законопроект об основах государственной политики здравоохранения (№ 2409), мы планируем до пятницы перерегистрировать его с доработками", - сказал он в ходе встречи руководства комитета с представителями комиссия по вопросам здравоохранения областных и районных советов.

О.Мусий также сообщил, что комитет будет поддерживать еще один "базовый законопроект" об организации медицинского обслуживания населения Украины (№4456).

Оба законопроекта подготовлены авторским коллективом в составе членов комитета Рады по здравоохранению.

Кроме того, О Мусий сообщил, что в ближайшее время комитет продолжит работу над рядом законопроектов, которые должны способствовать развитию врачебного, медсестринского и фармацевтического самоуправления, а также поддержит принятие новой редакции законопроекта о лекарственных средствах (№2162д)

По словам О.Мусия, на второе чтение осенью будут вынесены законопроекты о психиатрической помощи и о трансплантации.

Комментируя предложенный Министерством здравоохранения законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327), О.Мусий отметил, что, согласно заключению главного юридического управления Верховной Рады, этот законопроект" нарушает 20 статей Конституции Украины".

При этом он выразил готовность воспрепятствовать "попытке протолкнуть законопроект №6327 в начале сентября".