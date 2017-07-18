Случай ботулизма, вызванный потреблением консервированной рыбы, зарегистрирован в Украине

Случай ботулизма, вызванный потреблением консервированной рыбы промышленного производства, зарегистрирован в Украине, сообщила главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по инфекционным заболеваниям Ольга Голубовская.

"У нас несколько новых случаев ботулизма, один из которых обусловлен употреблением рыбной консервы промышленного производства",– написала она на своей странице в соцсети "Фейсбук".

О.Голубовская рекомендовала ограничить потребление консервированной рыбной продукции, купленной в магазинах и произведённой в промышленных условиях, либо подвергнуть ее термической обработке.

Как сообщалось, в начале июля Программа развития ООН (ПРООН) поставила в Украину в рамках гуманитарной помощи 25 курсов сыворотки от ботулизма.

Минздрав заявил о том, что они будут храниться централизовано, а области в случае необходимости будут обращаться за ними.