Медицина

14:47 18.07.2017

J&J получила прибыль выше ожиданий во II квартале, улучшила прогноз на 2017г

Американская Johnson & Johnson (J&J), крупнейший мировой производитель медицинских товаров, сократила чистую прибыль во втором квартале 2017 года из-за неблагоприятных колебаний валютных курсов, налоговых выплат и иных единовременных факторов, но финансовые результаты оказались лучше ожиданий рынка.

Кроме того, J&J уже во второй раз повысила прогноз финпоказаталей на 2017 год в целом.

Как говорится в пресс-релизе J&J, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $3,83 млрд, или $1,40 в расчете на акцию, по сравнению с почти $4 млрд, или $1,43 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов выросла на 5,2% - с $1,74 до $1,83 на акцию.

Выручка компании во II квартале увеличилась на 1,9% - с $18,48 млрд до $18,84 млрд.

Эксперты Уолл-стрит в среднем прогнозировали скорректированную прибыль J&J на уровне $1,80 на акцию при выручке в $18,97 млрд.

Согласно обновленному прогнозу компании, ее прибыль в 2017 году составит $7,12-7,22 в расчете на акцию, выручка - $75,8-76,1 млрд. Ранее J&J прогнозировала годовую прибыль на уровне $7-7,15 на акцию при выручке в $75,4-76,1 млрд.

Консенсус-прогноз аналитиков для годовой прибыли составлял $7,11 на акцию, для выручки - $75,65 млрд.

Выручка фармацевтического подразделения J&J в январе-марте снизилась на 0,2% - до $8,6 млрд, продажи фармпрепаратов компании в США снизились на 2,6%, в мире - выросли на 3,3%. Фармсектор больше всех подразделений пострадал от неблагоприятных изменений валютных курсов, ухудшивших выручку на 1,2%.

Подразделение, выпускающее медицинские устройства и диагностическое оборудование, повысило выручку на 4,9% - до $6,7 млрд.

Выручка бизнеса по выпуску потребительских товаров увеличилась на 1,7%, до $3,5 млрд.

По итогам I полугодия Johnson & Johnson увеличила выручку на 1,8%, до $36,6 млрд, чистая прибыль снизилась на 2,4% - до $8,25 млрд.

Акции J&J на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник подорожали на 1%, с начала года капитализация компании выросла на 14,7%, до $357 млрд. J&J публикует отчетность первой среди крупнейших фармкомпаний США и мира.

Группа Johnson & Johnson основана в 1886 году, включает более 250 компаний в 60 странах, в которых работают свыше 125 тыс. сотрудников. Около 49% выручки корпорация получает за пределами США.

Портфель фармацевтического подразделения насчитывает более 100 выведенных на рынок препаратов. J&J входит в число мировых лидеров по продажам антикоагулянтов и нейролептиков, однодневных контактных линз и антагонистов гормонов, ортопедических изделий, средств для обработки ран и шовного материала.

На сегодняшний день в составе группы компаний Johnson & Johnson на территории Российской Федерации действует ООО "Джонсон & Джонсон", компания со своими представительствами в странах СНГ.

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