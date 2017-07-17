АМКУ проводит опрос участников рынка относительно упрощенного механизма регистрации лекарств

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит опрос участников рынка относительно упрощенного механизма государственной регистрации лекарственных средств, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой.

Соответствующий опрос размещен на сайте ведомства.

В публикации к нему отмечено, что с точки зрения законодательства о защите экономической конкуренции упрощенная процедура регистрации в Украине препаратов, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой, может оказать как позитивное влияние на развитие конкуренции на рынке, так и создать для производителей аналогичных препаратов (не зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной системой) неравные условия.

Как сообщалось, в августе 2016 года Кабинет министров Украины упростил процедуру регистрации лекарственных средств, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной системой – США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, а также ЕС и сократил процедуру до 10 дней.