Медицина

17:34 17.07.2017

АМКУ проводит опрос участников рынка относительно упрощенного механизма регистрации лекарств

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит опрос участников рынка относительно упрощенного механизма государственной регистрации лекарственных средств, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой.

Соответствующий опрос размещен на сайте ведомства.

В публикации к нему отмечено, что с точки зрения законодательства о защите экономической конкуренции упрощенная процедура регистрации в Украине препаратов, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой, может оказать как позитивное влияние на развитие конкуренции на рынке, так и создать для производителей аналогичных препаратов (не зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной системой) неравные условия.

Как сообщалось, в августе 2016 года Кабинет министров Украины упростил процедуру регистрации лекарственных средств, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной системой – США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, а также ЕС и сократил процедуру до 10 дней.

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Интерфакс-Украина
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