Чехия выделит около $15,5 тыс. на модернизацию Киевского городского центра крови

Чешская Республика выделит около $15,5 тыс. на модернизацию технического оснащения Киевского городского центра крови, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на сайте ведомства.

Проект предусматривает обеспечение надлежащего функционирования компьютерной системы управления информацией службы крови, заготовки донорской крови, соблюдения холодного звена в технологических процессах переработки и транспортировки крови и ее компонентов, отмечено в сообщении Минздрава.