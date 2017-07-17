Медицина

16:28 17.07.2017

Чехия выделит около $15,5 тыс. на модернизацию Киевского городского центра крови

Чешская Республика выделит около $15,5 тыс. на модернизацию технического оснащения Киевского городского центра крови, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на сайте ведомства.

Проект предусматривает обеспечение надлежащего функционирования компьютерной системы управления информацией службы крови, заготовки донорской крови, соблюдения холодного звена в технологических процессах переработки и транспортировки крови и ее компонентов, отмечено в сообщении Минздрава.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

Стартовала правительственная программа "Доступные лекарства"

Современное диагностическое оборудование передал Винницкому военному госпиталю посол Японии в Украине

В Киеве на прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла на 8,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБА просит МЭРТ урегулировать проблему маркировки медизделий

Общественный совет при Минздраве предлагает запретить чиновникам входить в состав госпитальных советов

Больницы Ровенской области получили 18 новых "скорых"

Минздрав будет распределять закупленные за бюджет стенты по клиникам, которые проводят экстренное стентирование пациентам с инфарктом

Минздрав надеется на принятие медреформы осенью, продолжит работу по подготовке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price ua
РЕКЛАМА