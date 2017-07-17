Медицина

14:00 17.07.2017

ЕБА просит МЭРТ урегулировать проблему маркировки медизделий

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) просит Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ускорить внесение изменений в соответствующий приказ относительно маркировки изделий медицинского назначения, что позволит решить проблему маркировки, возникшую из-за неопределенности формата номера органа, проводившего оценку соответствия (ООС) медизделия.

"Отсутствие четких правил в законодательстве, с одной стороны, отсутствие своевременных разъяснений государственных органов, с другой, привели к тому, что производители использовали известные европейские правила нанесения номера оценки соответствия на свою продукцию. Но на рынке не было известно наверняка, будет ли считаться такой формат нанесения номера корректным также и со стороны государственных органов, которые будут проверять медицинские изделия на рынке", - отмечают в ЕБА.

В ассоциации подчеркивают, что разъяснение, обнародованное в феврале 2017 года, признавало корректным полный формат номера ООС, в то время как рынок медизделий уже был наполнен продукцией с номером ООС в сокращенном формате.

ЕБА отмечает, что последствием этого может стать блокирование продукции.

Решение проблемы зависело от взаимодействия трех государственных органов - МЭРТ, Минздрава и Гослекслужбы Украины.

В настоящее время решение вопроса продвинулось вперед, в частности, разработаны изменения в приказ МЭРТ, которые согласованы между тремя органами и ждут утверждения.

Вместе с тем ЕБА сообщает о негативных последствиях для рынка отсутствия утвержденных соответствующих нормативных актов.

"Пока изменения еще не приняты и вопрос законодательно не урегулирован, напряженность на рынке растет. Есть случаи блокирования и наложения штрафа на производителей из-за формата номера ООС и предписания на отзыв качественной продукции. Торговые сети подают сигналы о возможном отказе от принятия медицинской продукции из-за "ненадлежащей маркировки". То есть, проблема не только привела уже к излишним затратам и осложнению деятельности производителей, она по-прежнему содержит риск дальнейшей приостановки обращения соответствующих медицинских изделий и становится поводом для потенциального наложения штрафов", - заявляют в ассоциации.

При этом ЕБА просит МЭРТ ускорить внесение изменений в соответствующий приказ, а Минздрав – дать разъяснения относительно легитимности соответствующего формата номера ООС на рынке.

"Разъяснение от Минздрава позволит избежать сейчас и в дальнейшем приостановлении обращения качественной медицинской продукции из-за проблем с маркировкой ООС", - заявляют в ЕБА.

При этом в ассоциации отмечают, что данная проблема не имеет никакого отношения к качеству медицинских изделий и носит чисто технический характер.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

Стартовала правительственная программа "Доступные лекарства"

Современное диагностическое оборудование передал Винницкому военному госпиталю посол Японии в Украине

В Киеве на прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла на 8,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Общественный совет при Минздраве предлагает запретить чиновникам входить в состав госпитальных советов

Больницы Ровенской области получили 18 новых "скорых"

Минздрав будет распределять закупленные за бюджет стенты по клиникам, которые проводят экстренное стентирование пациентам с инфарктом

Минздрав надеется на принятие медреформы осенью, продолжит работу по подготовке

Минздрав Украины проинформирует генпрокурора о лекарствах с коротким сроком годности в госзакупках

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog9734.html
РЕКЛАМА