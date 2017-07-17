Общественный совет при Минздраве предлагает запретить чиновникам входить в состав госпитальных советов

Общественный совет при Министерстве здравоохранения Украины предлагает ведомству запретить чиновникам входить в состав госпитальных советов, сообщил член общественного совета при министерстве Юрий Полищук на брифинге в понедельник.

"Мы предлагаем внести соответствующие изменения в постановление Кабинета министров Украины от 30 ноября 2017 года (№932), которые бы для предотвращения конфликта интересов и создания почвы для коррупционных рисков сделали невозможным вхождение в состав госпитальных советов чиновников", – сказал он.

Как отметил Ю.Полищук, в настоящее время, согласно нормам данного постановления, в состав госпсоветов может входить кто угодно, включая лиц без образования, а также представителей исполнительной власти.

"Членами госпитальных советов становятся представители исполнительной власти – главы райгосадминистраций, начальники управлений здравоохранения – это те люди, которым собственного говоря, и должен советовать госпитальный совет. Он должен им подсказывать, как осваивать средства. По сути, получается, что они сами себе дают рекомендации", - считает он.

Например, в список представителей госпсовета в Ривненской области входят начальник управления здравоохранения, заместитель городского главы, начальник здравоохранения Ривного, а также три главных врача ривненских медучреждений.

"Фактически руководители на местах вместо содействия одной из антикоррупционных реформ создают подконтрольную себе структуру", - констатирует Ю.Полищук.

При этом, по его словам, такая ситуация с госпитальными советами сложилась по всей стране.

Ю.Полищук подчеркнул, что члены совета должны определять перспективные учреждения, принимать решения о закупке для них дополнительного оборудовании и обеспечение кадрами, реорганизации неэффективных лечебных учреждений. Кроме того, советы должны оценивать инвестиционные потребности, определять маршруты к пациентам.

В свою очередь, представители органов исполнительной власти имеют большее отношение к распределению средств, а не к самому процессу формирования госпитального округа.

По мнению Ю.Полищука, они далеки от понимания того, как округ должен функционировать, поскольку в информации, необходимой для его формирования, может разобраться исключительно врач, специалист, который сам "осуществлял эвакуации, транспортировку и причастен к оказанию интенсивного лечения".