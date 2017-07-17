Медицина

12:11 17.07.2017

Общественный совет при Минздраве предлагает запретить чиновникам входить в состав госпитальных советов

Общественный совет при Министерстве здравоохранения Украины предлагает ведомству запретить чиновникам входить в состав госпитальных советов, сообщил член общественного совета при министерстве Юрий Полищук на брифинге в понедельник.

"Мы предлагаем внести соответствующие изменения в постановление Кабинета министров Украины от 30 ноября 2017 года (№932), которые бы для предотвращения конфликта интересов и создания почвы для коррупционных рисков сделали невозможным вхождение в состав госпитальных советов чиновников", – сказал он.

Как отметил Ю.Полищук, в настоящее время, согласно нормам данного постановления, в состав госпсоветов может входить кто угодно, включая лиц без образования, а также представителей исполнительной власти.

"Членами госпитальных советов становятся представители исполнительной власти – главы райгосадминистраций, начальники управлений здравоохранения – это те люди, которым собственного говоря, и должен советовать госпитальный совет. Он должен им подсказывать, как осваивать средства. По сути, получается, что они сами себе дают рекомендации", - считает он.

Например, в список представителей госпсовета в Ривненской области входят начальник управления здравоохранения, заместитель городского главы, начальник здравоохранения Ривного, а также три главных врача ривненских медучреждений.

"Фактически руководители на местах вместо содействия одной из антикоррупционных реформ создают подконтрольную себе структуру", - констатирует Ю.Полищук.

При этом, по его словам, такая ситуация с госпитальными советами сложилась по всей стране.

Ю.Полищук подчеркнул, что члены совета должны определять перспективные учреждения, принимать решения о закупке для них дополнительного оборудовании и обеспечение кадрами, реорганизации неэффективных лечебных учреждений. Кроме того, советы должны оценивать инвестиционные потребности, определять маршруты к пациентам.

В свою очередь, представители органов исполнительной власти имеют большее отношение к распределению средств, а не к самому процессу формирования госпитального округа.

По мнению Ю.Полищука, они далеки от понимания того, как округ должен функционировать, поскольку в информации, необходимой для его формирования, может разобраться исключительно врач, специалист, который сам "осуществлял эвакуации, транспортировку и причастен к оказанию интенсивного лечения".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

Стартовала правительственная программа "Доступные лекарства"

Современное диагностическое оборудование передал Винницкому военному госпиталю посол Японии в Украине

В Киеве на прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла на 8,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Больницы Ровенской области получили 18 новых "скорых"

Минздрав будет распределять закупленные за бюджет стенты по клиникам, которые проводят экстренное стентирование пациентам с инфарктом

Минздрав надеется на принятие медреформы осенью, продолжит работу по подготовке

Минздрав Украины проинформирует генпрокурора о лекарствах с коротким сроком годности в госзакупках

Минздрав планирует на следующей неделе подписать договоры на международные закупки за бюджет-2017

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить брюки спортивные на price.ua
РЕКЛАМА