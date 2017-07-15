Минздрав будет распределять закупленные за бюджет стенты по клиникам, которые проводят экстренное стентирование пациентам с инфарктом

Министерство здравоохранения будет распределять закупленные за бюджетные средства стенты по клиникам, которые проводят экстренное стентирование пациентам с острым инфарктом миокарда.

Как сообщается в пресс-релизе британского закупочного агентства Crown Agents, которое закупило стенты за средства госбюджета 2016 года, Минздрав на основе анализа стентирований, проведенного за последние три года учреждениями здравоохранения, разработал новую формулу распределения.

"Отныне стенты будут получать именно те учреждения здравоохранения, которые проводят экстренные процедуры стентирования у пациентов с острым инфарктом миокарда", - сообщило Crown Agents.

По информации агентства, одним из основных требований к клиникам, которые будут получать стенты, согласно новому порядку будет не только наличие ангиографов, но и наличие опыта и условий для проведения экстренных стентирований.

Ранее стенты распределялись в зависимости от численности населения региона. В частности, стенты распределялись, в том числе, в Сумскую и Черновицкую область, где отсутствовало ангиографическое рентгеновское оборудование, которое является обязательным для проведения стентирования, и стенты в этих регионах не могли быть использованы.

"Чтобы действительно вовремя и качественно предоставить пациентам с острым инфарктом миокарда необходимую медицинскую помощь, такие учреждения здравоохранения должны дежурить 24/7, иметь обученных врачей и реанимационные отделения для инфарктных пациентов", - сообщается в пресс-релизе Crown Agents.

Такой подход будет способствовать переходу учреждений здравоохранения на современные международные протоколы лечения пациентов с острым инфарктом миокарда.

Так, 5 июля 2017 года в Министерстве юстиции Украины был зарегистрирован приказ Минздрава Украины №569 от 29 мая 2017 года, который вводит принципиально новый порядок расчета потребности и распределения стентов среди Министерства здравоохранения Автономной Республики Крым, структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций и учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления Минздрава Украины.

Как сообщалось, британское закупочное агентство Crown Agents закупило за средства госбюджета 2016 года 10,5 тыс. стент-систем для сети реперфузионных центров, сэкономленные средства позволят закупить дополнительное количество.

Кабмин 21 февраля принял решение выделить субвенцию местным бюджетам в размере 150 млн грн на закупку ангиографического оборудования для создания в Украине сети кардиологических центров. Согласно постановлению, планируется, что закупка ангиографов будет осуществляться для многопрофильных больниц интенсивного лечения II уровня в пределах созданных госпитальных округов, чтобы обеспечить двухчасовой подъезд пациентов с инфарктом миокарда в эти учреждения.

В настоящее время в стране функционирует сеть 44 кардиоцентров, способных проводить безотлагательное стентирование, однако она не покрывает потребностей страны.

По информации Минздрава, согласно европейским протоколам лечения, стентирование должно проводиться в первые два часа контакта пациента с медперсоналом и не позднее 12 часов с начала симптомов.

По информации Минздрава, в Украине ежегодно диагностируется около 40 тыс. инфарктов, ориентировочная потребность для Украины в неотложном стентировании у пациентов с острым инфарктом миокарда составляет 16 тыс., в то время как в 2016 году в стране было проведено только 6,800 тыс. таких операций. В настоящее время госпитальная летальность от инфаркта миокарда в клиниках, где работают реперфузионные центры, составляет 3-6%.

По расчетам Минздрава, создание сети реперфузионных кардиоцентров позволит предотвращать около 3 тыс. летальных исходов ежегодно.