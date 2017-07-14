Минздрав Украины проинформирует генпрокурора о лекарствах с коротким сроком годности в госзакупках

Руководство Министерства здравоохранения намерено на следующей неделе встретится с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и проинформировать его о ситуации с лекарственными средствами с ограниченным сроком годности, закупленными за средства госбюджета.

"На следующей неделе мы встречаемся с Луценко и проинформируем его о лекарствах с коротким сроком годности", - сказала и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун журналистам в пятницу.

Она отметила, что Минздрав выявил несколько случаев, когда препараты, закупленные за средства госбюджета и поставленные с ограниченным сроком годности, который составлял 12-15 мес., вообще не использовались в клиниках.

"Лекарства лежали на полках в клиниках, а пациентов заставляли покупать их в аптеках. Теперь из этих лекарств делают скандал", - сказала она.

По данным благотворительного фонда "Таблеточки", по программе детской онкологии за бюджет 2015 года было поставлено всего 3,5% препаратов.