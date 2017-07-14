Медицина

12:38 14.07.2017

Минздрав планирует на следующей неделе подписать договоры на международные закупки за бюджет-2017

Министерство здравоохранения планирует на следующей неделе подписать договор с международными организациями на закупки лекарственных средств и изделий медназначения за средства госбюджета 2017 года, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Поставки начнутся осенью и завершатся весной 2018 года", - сказала она журналистам в Киеве в пятницу.

По ее словам, Минздрав меняет номенклатуру закупок, чтобы закупать более эффективные и современные лекарства. "Мы убедились в эффективности системы, когда номенклатуру утверждает рабочая группа, а не один внештатный специалист", - пояснила У.Супрун.

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