ПРООН поставила в Украину закупленные за средства госбюджета 2016г лекарства

Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) поставила в Украину партию закупленных за средства госбюджета 2016 года лекарств для онкобольных и детей, больных нанизмом, на общую сумму 16 млн грн.

Как сообщает ПРООН, препараты находятся на складе госпредприятия "Укрмедпостач".

Нанизм (низкорослость) – эндокринная патология, которая является следствием дефицита гормона роста (гипофизарный нанизм, гипофизарно-церебральный нанизм) или генетической патологии (синдром Шерешевского-Тернера, синдром Рассела-Сильвера).

По состоянию на 20 апреля 2016 года в Украине зарегистрировано 874 детей в возрасте до 17 лет включительно, больных гипофизарным и гипофизарно-церебральным нанизмом, 315 детей, больных синдромом Шерешевского-Тернера, 49 детей, больных синдромом Рассела-Сильвера, 12 детей с нанизмом вследствие хронической почечной недостаточности, а также 2 детей с синдромом Прадера-Вили, которые нуждаются в лечении препаратами соматропина согласно протоколам, утвержденным соответствующими приказами МОЗ Украины.

Общее количество больных с нанизмом различного происхождения, которые сегодня нуждаются в лечении препаратами соматропина, в Украине составляет 1252 детей.