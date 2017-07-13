Crown Agents закупило 10,5 тыс. стент-систем для сети реперфузионных центров

Британское закупочное агентство Crown Agents закупило за средства госбюджета 2016 года 10,5 тыс. стент-систем для сети реперфузионных центров, сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

"За средства бюджета 2015 года было закуплено около 7 тыс. стентов. Crown Agents за средства бюджета 2016 года закупило 10,5 тыс. стентов гораздо лучшего качества по цене в два раза ниже. Сэкономленные средства позволят закупить еще стенты", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

А.Линчевский отметил, что эти стенты будут использованы, в частности, в создаваемой сети реперфузионных центров.

"Мы создаем сеть учреждений, мы закупаем стенты и расходные материалы. Новая формула распределения этих стентов позволит сделать коронарографию доступной каждому украинцу и делать ее бесплатно", - сказал он.

В свою очередь представитель Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко отметила, что по программе закупки стентов агентство находится в активной стадии поставки, а первая партия стентов уже распределена по регионам.

По словам Т.Коротченко, Crown Agents сэкономило около 50% бюджета, таким образом, стоимость стент-системы составила $70-150.

"Мы отметили, что это высококонкурентный рынок. На торги были представлены 18 предложений их 11 стран", - сказала она.

Как сообщалось, на заседании в среду Кабинет министров перераспределил 86,476 млн грн субвенции из государственного местным бюджетам на приобретение ангиографического оборудования в 2017 году.

Согласно решению, принятому на заседании правительства в среду, финансирование увеличено Винницкой (16,9 млн грн), Днепропетровской (10,5 млн грн), Донецкой (3,9 млн грн), Запорожской (4,8 млн грн), Ивано-Франковской (6,2 млн грн), Ривненской (7 млн грн), Сумской, (7,3 млн грн), Тернопольской (7,4 млн грн), Черкасской (6,8 млн грн), Черновицкой (8 млн грн), Черниговской (7,5 млн грн) областям.

Как сообщалось, Кабмин 21 февраля принял решение выделить субвенцию местным бюджетам в размере 150 млн грн на закупку ангиографического оборудования для создания в Украине сети кардиологических центров. Согласно постановлению, планируется, что закупка ангиографов будет осуществляться для многопрофильных больниц интенсивного лечения II уровня в пределах созданных госпитальных округов, чтобы обеспечить двухчасовой подъезд пациентов с инфарктом миокарда в эти учреждения.

В настоящее время в стране функционирует сеть 44 кардиоцентров, способных проводить безотлагательное стентирование, однако эта сеть не покрывает потребностей страны.

По информации Минздрава, согласно европейским протоколам лечения, стентирование должно проводиться в первые два часа контакта пациента с медперсоналом и не позднее 12 часов с начала симптомов.

По информации Минздрава, в Украине ежегодно диагностируется около 40 тыс. инфарктов, ориентировочная потребность для Украины в неотложном стентировании у пациентов с острым инфарктом миокарда составляет 16 тыс., в то время как в 2016 году в стране было проведено только 6,800 тыс.. В настоящее время госпитальная летальность от инфаркта миокарда в клиниках, где работают реперфузионные центры, составляет 3-6%.

По расчетам Минздрава, создание сети реперфузионных кардиоцентров позволит предотвращать около 3 тыс. летальных исходов ежегодно.