Богомолец отказалась подписать позитивное заключение комитета на законопроект о медреформе

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец отказалась подписать позитивное заключение комитета на законопроект №6327 о медреформе, вынесенное в среду после двухдневного рассмотрения, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Глава комитета здравоохранения Верховной Рады Ольга Богомолец отказывается подписывать вчерашнее позитивное заключение комитета и этим блокирует возможность голосования закона сегодня и начало медицинской реформы", - написала на своей странице в Фейсбук У.Супрун.

Как сообщалось, рассмотрение законопроекта №6327 после доработки ко второму чтению продолжалось два дня – во вторник и в среду. О.Богомолец не присутствовала на этих заседаниях, их провела заместитель главы комитета Ирина Сысоенко.

Рабочая группа при доработке ко второму чтению законопроекта учла полностью или по существу 396 из 886 предложенных депутатами поправок.

Верховная Рада 8 июня 227-ю голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.