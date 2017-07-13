Медицина

11:02 13.07.2017

Под Минздравом более 3,5 тысяч представителей профсоюзов Волынца требуют отмены медреформы

Более 3,5 тыс протестующих проводят митинг под зданием Министерства здравоохранения Украины против принятия медицинской реформы.

По данным организаторов - Конфедерации свободных профсоюзов Украины - в акции участвуют представители профсоюзов, медики и общественные активисты из всех регионов Украины.

Главный лозунг акции: "Остановить медреформу на крови!". Также протестующие держат плакаты: "Пока вы реформируете, мы умираем", "Смерть не ждет реформ", "МОЗ – ты экономишь на жизнях украинцев" и другие.

Как заявил организатор акции протеста, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, реформу медицины необходимо остановить. "Медицинскую реформу в нынешнем виде следует остановить. Супрун (и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун - ИФ) должна уйти в отставку. Медицинская отрасль на сегодня едва выполняет возложенные на нее функции. Но так называемая "реформа" Уляны Супрун и ее приспешников толкает отечественную медицину к катастрофе", - заявляет он.

М.Волынец убежден, что под руководством У.Супрун провалены все направления работы министерства. "Минздрав рассказывает украинцам, что закупает все необходимые лекарства, но они их не могут найти в аптеках. Отсутствие необходимых лекарств и вакцин привело к смерти украинцев. Случаи ботулизма и смертей от него окончательно поставили оценку профессионализма руководству МОЗ: министерство нуждается в срочном хирургическом вмешательстве", – заявил председатель Конфедерации свободных профсоюзов.

Он также заявляет, что в связи с этим в регионах уже начались акции протеста. "Правительство закрывает больницы, объясняя это необходимостью создания госпитальных округов. Украинские врачи сегодня работают в нечеловеческих условиях за унизительную зарплату", – отметил М.Волынец.

По словам организаторов, протестующие планируют пикетировать Верховную Раду, где будут озвучены ключевые требования акции.

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Интерфакс-Украина
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