Медицина

09:46 13.07.2017

Crown Agents закупило на 36% больше тест-полосок для индивидуальных глюкометров

Британское закупочное агентство Crown Agents закупило на 36% больше тест-полосок для индивидуальных глюкометров за средства госбюджета 2016 года.

Как сообщает Crown Agents, согласно госпрограмме закупок расходных материалов для определения уровня глюкозы в крови планировалось закупить 6,207 млн тест-полосок на сумму 19,7 млн грн.

В то же время, агентству удалось на эту сумму закупить на 36% больше тест полосок - 8,427 млн, которыми будут обеспечиваться больные дети и беременные женщины. Crown Agents закупили тест-полоски Accu-Chek® Performa германского производителя Roche Diabetes Care GmbH.

"Таким образом, каждый пациент вместо 700 тест-полосок получит 949", - констатирует Crown Agents.

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Интерфакс-Украина
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