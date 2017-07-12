Медицина

18:09 12.07.2017

Кабмин утвердил номенклатуру госзакупок лекарств и ИМН за средства госбюджета 2017г.

Кабинет министров утвердил номенклатуру лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые международные организации закупят за средства государственного бюджета 2017 года.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

Постановление предусматривает, что Министерство здравоохранения при условии закупки необходимого количества лекарственных средств и медизделий, может использовать находящиеся на счетах международных закупочных организаций средства для закупки дополнительного количества препаратов и медизделий в рамках 100% объема потребности.

Как сообщалось, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что Минздрав и международные закупочные организации были готовы к проведению закупок и ожидают только утверждения Кабмином номенклатуры закупок.

В 2015 году Минздрав передал трем международным организациям – Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН и британскому закупочному агентству Crown Agents закупки лекарств по 12-ти государственным программам на общую сумму более 2,197 млрд грн.

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