Минздрав инициирует создание резервного фонда для лечения украинцев за рубежом в экстренных случаях

Министерство здравоохранения инициирует создание резервного фонда для экстренной отправки украинцев на лечение за рубеж, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Мы сейчас говорим с Минфином о создании резервного фонда, который бы позволял выделять деньги на пациентов, нуждающимся в срочной отправке на лечение за рубеж в критических случаях", - сказала она журналистам в среду.

Комментируя систему отправки украинцев на лечение за рубеж, У.Супрун отметила, что в настоящее время у Минздрава нет возможности "передвигать пациентов в очереди".

"Несколько лет назад поменяли систему. Тогда было очень много коррупционного, люди платили, чтобы подняться в очереди, члены комиссии и чиновники брали у них деньги", - сказала она.

"Мы должны так создать резервный фонд, чтобы не было коррупционных рисков", - подчеркнула и.о. министра здравоохранения.

Как сообщалось, Минздрав инициировал выделение дополнительных средств из государственного бюджета на обеспечение лечения тяжелобольных украинцев за границей.

По его данным, в настоящее время в лечении за границей нуждаются 93 чел., из них 36 – дети, большей части больных необходима трансплантация костного мозга. На лечение этих 93 пациентов необходимо около 186 млн грн. Минздрав прогнозирует, что к концу года количество пациентов может увеличиться, поэтому сумма необходимого дополнительного финансирования составляет около 420 млн грн.

В ведомстве утверждают, что в 2017 году в рамках бюджетной программы "Лечение граждан Украины за границей" было выделено около 204 млн грн, которые покрывают только 53,6% потребности. При этом 203 млн грн уже использовано на лечении 74 пациентов (в том числе 34 детей).