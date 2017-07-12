Медицина

13:15 12.07.2017

Мать и дочь полгода поставляли в салоны красоты по всей Украине фальсифицированный ботокс

Прокуратура Киевской области разоблачила мать и дочь, которые на протяжении нескольких месяцев поставляли в салоны красоты фальсифицированный препарат ботокс неизвестного происхождения, оказывающий влияние на состояние здоровья клиентов.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киевской области, в ходе досудебного расследования установлено, что женщины на протяжении декабря 2016 - июня 2017 года через Интернет поставляли в салоны красоты по всей территории Украины препарат неизвестного происхождения под видом ботокса. Это вещество злоумышленницы заказывали в Китае, а затем сбывали фальсификат в салоны красоты по цене, значительно ниже рыночной.

После того, как клиентам вводили этот препарат, у них значительно ухудшалось состояние здоровья, указывают в прокуратуре.

"Согласно выводам эксперта, указанный препарат никогда не производился ни для одной страны мира и не был зарегистрирован ни в одной стране мира, следовательно, он является фальсифицированным лекарственным средством, которое находится в незаконном обороте", - сказано в сообщении пресс-службы.

При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области матери и дочери сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 (приобретение, пересылка, хранение с целью сбыта и сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины. Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются свидетели и потерпевшие. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Прокуратура Киевской области призывает пострадавших обращаться в органы прокуратуры по адресу: Киев, бул. Леси Украинки, 27/2 или по тел.: (044) 200-21-16.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

Стартовала правительственная программа "Доступные лекарства"

Современное диагностическое оборудование передал Винницкому военному госпиталю посол Японии в Украине

В Киеве на прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла на 8,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав ожидает постановления правительства для объявления госзакупок за бюджет 2017 года

Медреформа в Украине может пострадать от турбулентностей в Раде – немецкий депутат

Супрун призвала членов комитета ВР по здравоохранению вернуть суть медреформы

Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава надеется на обновление парка медтехники

Экспертная группа предоставила "Охматдету" при прохождении аккредитации около 50 рекомендаций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА