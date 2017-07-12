Мать и дочь полгода поставляли в салоны красоты по всей Украине фальсифицированный ботокс

Прокуратура Киевской области разоблачила мать и дочь, которые на протяжении нескольких месяцев поставляли в салоны красоты фальсифицированный препарат ботокс неизвестного происхождения, оказывающий влияние на состояние здоровья клиентов.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киевской области, в ходе досудебного расследования установлено, что женщины на протяжении декабря 2016 - июня 2017 года через Интернет поставляли в салоны красоты по всей территории Украины препарат неизвестного происхождения под видом ботокса. Это вещество злоумышленницы заказывали в Китае, а затем сбывали фальсификат в салоны красоты по цене, значительно ниже рыночной.

После того, как клиентам вводили этот препарат, у них значительно ухудшалось состояние здоровья, указывают в прокуратуре.

"Согласно выводам эксперта, указанный препарат никогда не производился ни для одной страны мира и не был зарегистрирован ни в одной стране мира, следовательно, он является фальсифицированным лекарственным средством, которое находится в незаконном обороте", - сказано в сообщении пресс-службы.

При процессуальном руководстве прокуратуры Киевской области матери и дочери сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-1 (приобретение, пересылка, хранение с целью сбыта и сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины. Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются свидетели и потерпевшие. В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Прокуратура Киевской области призывает пострадавших обращаться в органы прокуратуры по адресу: Киев, бул. Леси Украинки, 27/2 или по тел.: (044) 200-21-16.