Минздрав ожидает постановления правительства для объявления госзакупок за бюджет 2017 года

Министерство здравоохранения ожидает принятия постановления Кабинета министров, которое даст старт закупкам лекарственных средств и изделий медназначения (ИМН) за средства госбюджета 2017 года.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, постановление должно утвердить номенклатуру закупок.

"Сегодня должно быть голосование (в Кабмине - ИФ). 23 номенклатуры готовы, чтобы начать закупки. Мы общались с международные организации, ждем только принятия постановления, чтобы объявить закупки", - сказала она.

У.Супрун отметила, что утвердить номенклатуру закупок ранее правительство не смогло из-за того, что компьютерная система Минздрава пострадала от атаки вируса.

"Когда был вирус, легла система (компьютерная – ИФ), правительство не смогло проголосовать", - сказала она.

Кроме того, У.Супрун сообщила, что из-за кибератаки вируса пострадала система госзакупок лекарственных средств и ИМН.

Задержались, в частности, поставки в Украину закупленных за средства госбюджета 2016 года стентов – британское закупочное агентство Crown Agents поставило эти медизделия в Украину, однако их не смогли растаможить, так как компьютерная система таможни не работала, и стенты были отравлены назад.

"Этот компьютерный вирус в нашем министерстве, это не просто компьютерная проблема, это жизни людей", - подчеркнула У.Супрун.

Как сообщалось, в 2017 году международная организация Crown Agents закупит около 11 тыс. стент-систем и расходных материалов к ним. Кабмин 21 февраля принял решение выделить субвенцию местным бюджетам в размере 150 млн грн на закупку ангиографического оборудования для создания в Украине сети кардиологических центров.

В настоящее время в стране функционирует сеть 44 кардиоцентров, способных проводить безотлагательное стентирование, однако эта сеть не покрывает потребностей страны.

В конце июня Нацполиция получила более 3 тыс. сообщений об инфицировании компьютерных сетей вирусом-шифровальщиком, в том числе официально было подано более 1,5 тыс. заявлений, из которых 200 – от госсектора страны, а остальные – от частного сектора. По итогам обращений возбуждено более 800 уголовных производств по ст.361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). По данным Национального банка, жертвами атаки стала треть украинских банков. Эксперты добавляли, что пострадали компьютерные сети, работающие преимущественно под операционными системами производства Microsoft.