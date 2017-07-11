Медицина

18:50 11.07.2017

Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава надеется на обновление парка медтехники

Государственное учреждение "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерcтва здравоохранения Украины" надеется на привлечение средств госбюджета на обновление парка медицинской техники и оборудования, заявил директор центра Илья Емец.

"Надеемся, что при пересмотре госбюджета на 2017 год наши потребности будут учтены", - сказал он в ходе презентации терморегулирующего оборудования для одной из восьми операционных центров, приобретенной за средства корпорации "Рошен", во вторник.

Данное оборудование позволяет проводить операции на открытом сердце с искусственным кровообращением. При этом до недавнего времени с терморегулирующим оборудованием в Центре детской кардиохирургии "была критическая ситуация", в настоящее время в замене нуждаются четыре терморегулирующих аппарата, сказал директор центра.

Как сообщил И.Емец, с 2006 года Центр детской кардиохирургии не получил из бюджета какие-либо средства на оборудование, в то время как ежедневно проводятся пять-семь операций на сердце. В 2016 году центр провел 2,917 тыс. операций.

По его словам, в настоящее время клиника нуждается в новом ангиографе, компьютерном томографе, обновлении парка ультразвуковой техники.

Госучреждение "Научно-апрактический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерcтва здравоохранения Украины" создано в 2003 году. Располагается на территории клиники "Охматдет". В двух центра функционируют 250 коек: 178 стационарных, 72 реанимационные, поликлиника, шесть кардиохирургических операционных, три операционных для проведения кардиологических эндоваскулярных операций и процедур.

В 2009 году центр впервые в мире внедрил практику операций детям в первые часы их жизни с использованием пуповинной крови. Данная технология в мировой практике получила название "украинский метод".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

Стартовала правительственная программа "Доступные лекарства"

Современное диагностическое оборудование передал Винницкому военному госпиталю посол Японии в Украине

В Киеве на прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла на 8,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Экспертная группа предоставила "Охматдету" при прохождении аккредитации около 50 рекомендаций

Рабгруппа учла 396 поправок к законопроекту о медреформе

Минздрав просит парламент выделить допсредства на лечение тяжелобольных за границей

AHF Ukraine планирует к 2020г охватить услугами по тестированию ВИЧ/СПИДа около 500 тыс. населения

Минздрав предложил новую методику расчета медучреждениями объема потребности в лекарствах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс
РЕКЛАМА