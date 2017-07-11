Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава надеется на обновление парка медтехники

Государственное учреждение "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерcтва здравоохранения Украины" надеется на привлечение средств госбюджета на обновление парка медицинской техники и оборудования, заявил директор центра Илья Емец.

"Надеемся, что при пересмотре госбюджета на 2017 год наши потребности будут учтены", - сказал он в ходе презентации терморегулирующего оборудования для одной из восьми операционных центров, приобретенной за средства корпорации "Рошен", во вторник.

Данное оборудование позволяет проводить операции на открытом сердце с искусственным кровообращением. При этом до недавнего времени с терморегулирующим оборудованием в Центре детской кардиохирургии "была критическая ситуация", в настоящее время в замене нуждаются четыре терморегулирующих аппарата, сказал директор центра.

Как сообщил И.Емец, с 2006 года Центр детской кардиохирургии не получил из бюджета какие-либо средства на оборудование, в то время как ежедневно проводятся пять-семь операций на сердце. В 2016 году центр провел 2,917 тыс. операций.

По его словам, в настоящее время клиника нуждается в новом ангиографе, компьютерном томографе, обновлении парка ультразвуковой техники.

Госучреждение "Научно-апрактический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерcтва здравоохранения Украины" создано в 2003 году. Располагается на территории клиники "Охматдет". В двух центра функционируют 250 коек: 178 стационарных, 72 реанимационные, поликлиника, шесть кардиохирургических операционных, три операционных для проведения кардиологических эндоваскулярных операций и процедур.

В 2009 году центр впервые в мире внедрил практику операций детям в первые часы их жизни с использованием пуповинной крови. Данная технология в мировой практике получила название "украинский метод".