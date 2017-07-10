Минздрав просит парламент выделить допсредства на лечение тяжелобольных за границей
Министерство здравоохранения Украины просит Верховную Раду проголосовать 11 июля выделение дополнительных средств из государственного бюджета на обеспечение лечения тяжелобольных украинцев за границей, сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении отмечено, что в настоящее время в лечении за границей нуждаются 93 человека, из них 36 – дети, большей части больных необходима трансплантация костного мозга.
"Только на лечение тех, кто уже есть в списке на медпомощь за рубежом, необходимо около 186 млн грн. Опыт предыдущих лет показывает, что число таких больных к концу года может увеличиться еще на сотню, поэтому сумма необходимого дополнительного финансирования составляет около 420 млн грн", - отмечено в сообщении.
В ведомстве утверждают, что в 2017 году в рамках бюджетной программы "Лечение граждан Украины за границей" было выделено около 204 млн грн, которые покрывают только 53,6% потребности. При этом 203 млн грн уже использовано на лечении 74 пациентов (в том числе 34 детей).