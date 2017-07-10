AHF Ukraine планирует к 2020г охватить услугами по тестированию ВИЧ/СПИДа около 500 тыс. населения

Украинское отделение Фонда медицинской помощи при СПИДе (AIDS Healthcare Foundation Ukraine, AHF Ukraine) планирует к 2020 году охватить своей моделью тестирования ВИЧ/СПИДа не менее 500 тыс. человек, сообщил Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины на сайте.

Одним из главных заданий AHF Ukraine является привлечение к системе оказания медицинской помощи 80% людей, которым впервые диагностировали ВИЧ в течение 30 дней с момента получения положительного результата, отмечено в сообщении.

В 2016 году при поддержке AHF Ukraine около 80 тыс. украинцев прошли тестирование на ВИЧ, из них 4,5 тыс. получили позитивный результат.

В сообщении отмечено, что в течение восьми лет модель предоставления услуг AHF Ukraine по тестированию ВИЧ/СПИДа была внедрена в более, чем 200 учреждениях в 12 областях Украины.

Ранее AHF Ukraine совместно с фундацией АнтиСПИД-США организовали открытие в Киеве первого в Восточной Европе пункта бесплатного и конфиденциального тестирования на ВИЧ и анонсировали открытие к 2020 году еще трех подобных чекпоинтов.

В центре подчеркнули, что в Украине в настоящее время живет около 220 тыс. ВИЧ-инфицированных людей, при этом на учете стоит чуть более половины – 132 тыс., около 40% инфицированных не знаю о своем статусе.