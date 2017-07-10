Медицина

13:55 10.07.2017

Минздрав предложил новую методику расчета медучреждениями объема потребности в лекарствах

Министерство здравоохранения Украины предложило новую методику расчета медицинскими учреждениями, которые полностью или частично финансируются за счет государственного или местного бюджетов потребности в лекарственных средствах.

В новой редакции, обнародованной на сайте ведомства, отмечено, что документ не предусматривает порядок определения потребности в закупке лекарств для обеспечения больных, которые перенесли или готовятся к трансплантации, изделий медицинского назначения для обеспечения эндопротезирования, препаратов заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ), а также медикаментов, необходимых для лечения больных психическими и поведенческими расстройствами вследствии потребления опиоидов, противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов.

При этом, в проекте новой редакции методики последовательность расчета вынесена из документа в отдельные дополнения к нему.

Как сообщалось, в апреле Минздрав для недопущения снижения уровня медицинского обслуживания населения и рационального использования бюджетных средств в условиях сложной экономической ситуации разработал методику расчета медучреждениями потребности в лекарственных препаратах.

В порядке расчета было представлено два метода количественной оценки потребности – оценка, базирующаяся на показателях заболеваемости, а также расчет объема необходимых медикаментов в соответствии с показателями потребления.

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Интерфакс-Украина
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