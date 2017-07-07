ЛСОУ будет предоставлять Минздраву статистику страхового рынка по ДМС

Лига страховых организаций Украины будет готовить и предоставлять статистику страхового рынка по ДМС для Министерства здравоохранения Украины, таков итог двусторонней встречи заместителя министра здравоохранения Украины Павла Ковтонюка и Президента Лиги страховых организаций Украины Александра Филонюка, которая состоялась в МОЗ 2 июля.

В ходе встречи обсуждались вопросы медицинской реформы в Украине и участия страховых компаний Украины в этих процессах. Президент ЛСОУ Александр Филонюк обратил внимание на многолетний профессиональный опыт страховых компаний-лидеров ДМС в части работы с медицинскими учреждениями Украины. В частности, по внедрению стандартов медицинской помощи, клинических протоколов и медико-экономических стандартов, стоимости медицинских услуг, организации информационного обмена между учреждениями охраны здоровья, созданию информационных систем и др.

Участники встречи подчеркнули важность реформирования медицинской отрасли и новых решений для изменения системы здравоохранения в Украине, привлечения опыта страховых компаний-лидеров ДМС, необходимость законодательной поддержки профессиональных инициатив в части обеспечения и предоставления пациентам качественных медицинских услуг.

Президент Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк презентовал успехи страховых компаний Украины и отметил, что за последние годы добровольное медицинское страхование характеризуется положительной динамикой роста поступлений страховых платежей, ростом объемов страховых выплат и урегулированных страховых случаев. По данным Нацкомфинуслуг по итогам 2016 общий размер страховых премий вырос на 426,3 млн грн (22% по сравнению с 2015 годом) и составил 2 355,5 млн грн. Прирост страховых выплат составил 12% до 1 341,4 млн грн, уровень выплат составляет 57%. В течение 2016 года заключено 1,5 млн договоров страхования, общий объем ответственности по которым составил более 145 млрд грн. Уровень проникновения ДМС составляет до 5%, при этом застраховано более 16% работающего населения.

В ходе встречи также был рассмотрен опыт страховой медицины европейских стран в части эффективности расходов бюджетных средств на охрану здоровья граждан; вопросы сотрудничества Министерства здравоохранения Украины и профессиональных общественных организаций и бизнеса, которые помогают украинской медицине измениться к лучшему.

П.Ковтонюк и А.Филонюк, обменялись мнениями о возможных дальнейших совместных действиях и отметили, что развитие добровольного медицинского страхования способствует детенизации рынка медицинских услуг и росту налоговых поступлений в государственный и местный бюджеты, уплаченных как страховщиками, так и медицинскими учреждениями.