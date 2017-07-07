Медицина

12:23 07.07.2017

ЛСОУ будет предоставлять Минздраву статистику страхового рынка по ДМС

Лига страховых организаций Украины будет готовить и предоставлять статистику страхового рынка по ДМС для Министерства здравоохранения Украины, таков итог двусторонней встречи заместителя министра здравоохранения Украины Павла Ковтонюка и Президента Лиги страховых организаций Украины Александра Филонюка, которая состоялась в МОЗ 2 июля.

В ходе встречи обсуждались вопросы медицинской реформы в Украине и участия страховых компаний Украины в этих процессах. Президент ЛСОУ Александр Филонюк обратил внимание на многолетний профессиональный опыт страховых компаний-лидеров ДМС в части работы с медицинскими учреждениями Украины. В частности, по внедрению стандартов медицинской помощи, клинических протоколов и медико-экономических стандартов, стоимости медицинских услуг, организации информационного обмена между учреждениями охраны здоровья, созданию информационных систем и др.

Участники встречи подчеркнули важность реформирования медицинской отрасли и новых решений для изменения системы здравоохранения в Украине, привлечения опыта страховых компаний-лидеров ДМС, необходимость законодательной поддержки профессиональных инициатив в части обеспечения и предоставления пациентам качественных медицинских услуг.

Президент Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк презентовал успехи страховых компаний Украины и отметил, что за последние годы добровольное медицинское страхование характеризуется положительной динамикой роста поступлений страховых платежей, ростом объемов страховых выплат и урегулированных страховых случаев. По данным Нацкомфинуслуг по итогам 2016 общий размер страховых премий вырос на 426,3 млн грн (22% по сравнению с 2015 годом) и составил 2 355,5 млн грн. Прирост страховых выплат составил 12% до 1 341,4 млн грн, уровень выплат составляет 57%. В течение 2016 года заключено 1,5 млн договоров страхования, общий объем ответственности по которым составил более 145 млрд грн. Уровень проникновения ДМС составляет до 5%, при этом застраховано более 16% работающего населения.

В ходе встречи также был рассмотрен опыт страховой медицины европейских стран в части эффективности расходов бюджетных средств на охрану здоровья граждан; вопросы сотрудничества Министерства здравоохранения Украины и профессиональных общественных организаций и бизнеса, которые помогают украинской медицине измениться к лучшему.

П.Ковтонюк и А.Филонюк, обменялись мнениями о возможных дальнейших совместных действиях и отметили, что развитие добровольного медицинского страхования способствует детенизации рынка медицинских услуг и росту налоговых поступлений в государственный и местный бюджеты, уплаченных как страховщиками, так и медицинскими учреждениями.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Комиссия выбрала главврачом Охматдета доктора из Коломыи Ирину Садовяк

Минздрав утвердил состав общественного совета

Стартовала правительственная программа "Доступные лекарства"

Современное диагностическое оборудование передал Винницкому военному госпиталю посол Японии в Украине

В Киеве на прошлой неделе заболеваемость гриппом выросла на 8,1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранительные органы провели обыск в ГЭЦ

Исполнительная служба списала со счетов "Санофи-Авенсис Украина" в пользу мошенников еще 4 млн грн

Активисты требует включить в Нацперечень лекарства и ИМН для лечения орфанных больных

Минздрав согласился заменить гарантированный пакет госпрограммой предоставления медуслуг – Богомолец

"Watsons Украина" не исключает возможности вхождения своих аптек в программу "Доступные лекарства"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цена сервера
РЕКЛАМА