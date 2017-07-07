Правоохранительные органы провели обыск в ГЭЦ

Правоохранительные органы 4 июля провели обыски в Государственном экспертном центр (ГЭЦ) Министерства здравоохранения Украины, сообщили информационному агентству "Интерфакс-Украина" в центре.

"Сообщаем, что 4 июля 2017 года на государственном предприятии "Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины" были проведены следственные (розыскные) действия в рамках уголовного производства", - сказано в сообщении.

В рамках обыска представителями правоохранительных органов были изъяты регистрационные досье на ряд лекарственных препаратов.

Обыск сотрудников центра и их рабочих мест не проводился.

В центре отметили, что на протяжении 2017 года розыскные действия правоохранительными органами проводились неоднократно.