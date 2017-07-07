Медицина

10:50 07.07.2017

Исполнительная служба списала со счетов "Санофи-Авенсис Украина" в пользу мошенников еще 4 млн грн

Исполнительная служба списала со счетов ООО "Санофи-Авенсис Украина", водящей в состав глобальной фамацевтической компании Sanofi в пользу мошенников еще 4 млн грн, общая сумма списанных в пользу мошенников средств составила около 46 млн грн, сообщается в заявлении "Санофи".

"Очередная атака на финансовые активы украинского филиала международной фармацевтической компании состоялась из-за действий органов исполнительной службы, представители которой взыскали средства на сумму, даже больше той, что указана в решении суда, на которое они ссылаются", - заявляет фармкомпания.

В "Санофи-Авенсис Украина" подчеркивают, что "дерзкая рейдерская атака продолжается несмотря на поданную на действия судьи жалобу в Высший совет правосудия, начатое уголовное производство по факту совершенных мошеннических действий, многочисленные обращения компании в адрес Министерства юстиции и других уполномоченных органов и высших должностных лиц государства".

"Санофи-Авентис Украина" заявляет, что продолжает принимать все предусмотренные законом меры для защиты своих прав и недопущение перевода украденных средств на счета мошенников и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Украины

Кроме того, "Санофи-Авенсис Украина" рассматривает возможность обращения к международным механизмам защиты прав иностранных инвесторов.

"Отсутствие соответствующей защиты наших прав может негативно повлиять на дальнейшие планы Группы "Санофи" по развитию бизнеса в Украине", - заявляет компания.

Как сообщалось, 6 июля "Санофи-Авентис Украина" заявила, что мошенники незаконно списали с ее счетов 42 млн грн. Списание было проведено в рамках исполнения решения Хозяйственного суда Киева.

Согласно информации Единого реестра судебных решений, Хозсуд Киева 15 июня вынес решение взыскать с компании "Синофи-Авенсис Украина" в пользу ООО "Хоса-Плекс Украина" (Киев) 17,083 тыс., грн, в пользу ООО "Финансовая компания "Ависто" (Киев) – 39,604 млн грн.

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Мошенники списали со счетов фармкомпании "Санофи Авентис Украина" около 42 млн грн

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Интерфакс-Украина
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