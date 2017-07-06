Минздрав согласился заменить гарантированный пакет госпрограммой предоставления медуслуг – Богомолец

Министерство здравоохранения Украины согласилось заменить в законопроекте о медицинской реформе государственный гарантированный пакет медицинских услуг государственной программой их предоставления, сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Это было видение альтернативного закона. Теперь государство сможет финансировать лечение в больницах и специализированных учреждениях второго и третьего уровня, а не только неотложную, семейную медицину и паллиативную помощь", – написала она.

По итогам второго заседания рабгруппы по доработке законопроекта №6327 принято решение закрепить в законопроекте норму, согласно которой сужение госпрограммы медуслуг не допускается – в предыдущем тексте уменьшение объема медицинских услуг нельзя было изменять в течение года.

Кроме того, внесенные изменения в законопроект предусматривают, что оплата за диагностику и лечение будет осуществляться в виде аванса, а не после получения услуг.

О.Богомолец отметила, что Минздрав обязался также обеспечить финансирование предоставления психиатрической помощи и работы служб судебно-медицинской экспертизы.

"Экстренная медицинская помощь будет оказываться в Украине всем без исключения, а не выборочно, как это было прописано в базовом варианте закона", - отмечается в сообщении главы профильного комитета.

Проблемными вопросами остается централизация бюджета, утверждение протоколов лечения, вместо декларированного принципа внедрения международных клинических руководств без их адаптации и перевода на украинский язык.

В свою очередь,0 заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк на своей странице в "Фейсбук" отметил, что в настоящее время из текста законопроекта исключено понятие "сооплата" и перенесено регулирование деятельности Национальной службы здоровья на уровень подзаконных актов.

"Необходимо еще согласовать два принципиальных вопроса: оставлять первичную медицинскую помощь на старом механизме финансирования (здесь мы будем занимать принципиальную позицию), а также вопрос, касающийся использования клинических протоколов", – написал П. Ковтонюк.

Следующие заседания рабочей группы состоятся в пятницу и понедельник. Соответствующее решение на основе правок к законопроекту комитет будет принимать во вторник и среду, во втором чтении документ будет рассматриваться в зале в четверг следующей недели.