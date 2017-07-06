"Watsons Украина" не исключает возможности вхождения своих аптек в программу "Доступные лекарства"

"Watsons Украина" (ООО "ДЦ Украина", Киев) не исключает возможности вхождения своих аптек в государственную программу "Доступные лекарства", предусматривающую реимбурсацию (возмещение) стоимости лекарств за средства бюджета.

"Мы пока присматриваемся к проекту, но хотим быть уверены, что все звенья этой цепи в достаточной степени работают. Когда увидим от рынка положительный отзыв, мы тут же вступим в проект", - сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Украина" директор аптечной сети "Watsons Украина" Евгения Шевчук.

При этом она отметила, что опыт участия аптек "Watsons Украина" в проекте 2012-2014 гг. по реимбурсации стоимости лекарств от гипертонии в настоящее время не позволяет компании войти в действующий проект по возмещению стоимости лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабету второго типа.

"У нас есть опыт участия в проекте реимбурсации 2012-2014 гг., мы пока не готовы войти в нынешний", - сказал директор аптечной сети "Watsons Украина".

В то же время она подчеркнула, что у бюджета нет задолженности перед аптеками сети "Watsons Украина" за участие в проекте 2012-2014 гг.

Одной из проблем нынешнего проекта по реимбурсации стоимости лекарств по трем нозологиям Е.Шевчук считает незначительную экономию, которая "не выгодна ни покупателю, ни аптеке".

Watsons является крупнейшей сетью магазинов товаров для красоты и здоровья в Украине.

ООО "ДЦ Украина" зарегистрировано в 2003 году. Первый магазин по продаже косметики, парфюмерии, товаров быта и личной гигиены сети "DЦ" в формате "drogerie" открыт в 1997 году в Киеве.

В 2010 году сеть "DЦ" у ЧАО "АСНОВА Холдинг" (Киев) приобрела A.S. Watson Group, которая является подразделением розничной торговли конгломерата Hutchison Whampoa Limited (Гонконг, КНР), бизнес-интересы которого представлены в свыше 50 странах мира в таких направлениях как порты и связанные с ними услуги, недвижимость и гостиницы, розничная торговля, энергетика инфраструктура и инвестиции, а также телекоммуникации.

Согласно данным Единого госреестра участниками ООО "ДЦ Украина" являются "А.С. Ватсон Юэреп Холдинг Б.В." (A.S. Watson Europe Holdings B.V.) и "А.С. Ватсон Юэреп Ритейл Холдинг Б.В." (A.S. Watson Europe Retail Holdings B.V., обе Ренсвуд, Нидерланды).

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