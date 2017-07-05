Минздрав призывает фармкомпании перерегистрировать препараты с регистрационными удостоверениями РФ

Министерство здравоохранения Украины призывает фармацевтические компании перерегистрировать препараты с регистрационными удостоверениями Российской Федерации.

Соответствующее обращение обнародовано на сайте ведомства с целью обеспечения национальной безопасности и допуска к обороту на украинском рынке и использованию пациентами качественных лекарств с гарантированной безопасностью.

Кроме того, в министерстве отмечают, что в настоящее время ряд компаний, которые имеют регистрационные удостоверения производителей/заявителей Российской Федерации, в частности, "Сервье Украина", представительство АС "Гриндекс" в Украине, "Джонсон и Джонсон Украина", "Тева Украина" направили Минздраву письмо с обязательством внести изменения в регистрационные материалы с целью изъятия из них производителей/заявителей – субъектов РФ.

В ведомстве акцентируют внимание на том, что внесение каких-либо изменений возможно исключительно при наличии действующего регистрационного удостоверения на препарат.