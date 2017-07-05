Медицина

14:21 05.07.2017

Вакцины для профилактики гриппа могут появиться в Украине в начале эпидсезона

Вакцины для профилактики гриппа могут появиться в Украине в начале эпидемического сезона, сообщило Министерство здравоохранения Украины на сайте.

Вероятность своевременной поставки в Украину вакцин от гриппа связанна с упрощением процедуры внесения изменений в штаммовый состав вакцины.

"Благодаря изменениям производители смогут сделать вакцину для профилактики гриппа и поставить ее в Украину в начале эпидемического сезона", - отмечено в сообщении.

В целом, длительность процедуры внесения изменений состав вакцины сократилась на три месяца.

В настоящее время для одной из вакцин, которая будет завезена в Украину в эпидсезоне, уже внесены изменения в штаммовый состав, еще для двух документация на внесение изменений проходит экспертизу в государственном экспертном центре (ГЭЦ) при Минздраве

"Сокращение продолжительности процедуры чрезвычайно важно для нас. Предыдущий механизм делает невозможным своевременное попадание средств профилактики в медицинскую сеть к моменту начала роста заболеваемости гриппом. Вакцинация до начала эпидсезона дает наилучшую защиту от болезни", - цитирует пресс-служба министерства слова заместителя министра здравоохранения Оксану Сивак.

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