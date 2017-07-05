Минздрав призывает НМУ им.А.Богомольца подписать договор с Центром тестирования для выдачи студентам сертификата о прохождении лицензионного экзамена

Министерство здравоохранения Украины призывает администрацию Национального медицинского университета им. А. Богомольца подписать договор с Центром тестирования при Минздраве для обеспечения студентов, которые успешно сдали лицензионный экзамен "Крок 2" соответствующим сертификатом.

Обращение было обнародовано и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун на странице в социальной сети "Фейсбук".

"С целью своевременного обеспечения трудоустройства выпускников НМУ им.А.Богомольца 2017 года предлагаем срочно подписать договор с ГП "Центр тестирования профессиональной компетентности специалистов с высшим образованием направлений подготовки "Медицина" и "Фармация", – отмечено в документе.

В публикации к обращению У.Супрун подчеркнула, что университет им.А.Богомольца является единственным медицинским вузом, который в 2017 году не подписал соответствующий договор с центром тестирования при Минздраве.

"Это привело к тому, что центр вынужден был провести экзамены для студентов университета за свой счет. Несмотря на то, что расходы являются прямыми убытками центра, работники учреждения сделали все возможное, чтобы не сорвать экзамены студентам НМУ", – написала она.

И.о. министра уточнила, что при отсутствии договора между учреждениями Центр не имеет ни юридических оснований, ни финансовых возможностей выдать студентам сертификаты о сдаче лицензионного экзамена "Крок 2".

В обращении Минздрава к администрации университета акцентировано внимание на том, что именно руководство вуза является ответственным за надлежащее и своевременное оформление и выдачу документов, без которых выпускники не могут устроится на работу на должности врачей-интернов, что нарушает их права на трудоустройство.

На сайте НМУ им.А.Богомольца 29 июня за подписью ряда глав организация студенческого самоуправления обнародовано обращение к У.Супрун с просьбой принять меры, необходимые для обеспечения выдачи Центром тестирования сертификатов лицензионного экзамена.

В документе отмечено, что после многочисленных обращений студентов в деканат, администрация университета заявила, что центр саботирует передачу сертификатов представителям учебного заведения.

"По неофициальной информации такие промедления являются неслучайными и не вызваны техническими причинами, а являются следствием недопонимания, которое сложилось между администрацией НМУ им. А. Богомольца и Центром тестирования", – отмечено в обращении.

Представители студенческих организаций отметили, что в данной ситуации они оказались заложниками конфликта между учреждениями и акцентировали внимание на том, что никакие нормативно-правовые акты не предусматривают возможность отказать студентам, которые успешно сдали экзамен в выдаче сертификата.

В феврале 2017 года Центр тестирования при Минздраве заявил об угрозе срыва лицензионных экзаменов и неполучения студентами медицинских вузов дипломов из-за действий руководства НМУ им. А.А. Богомольца. В частности, центр направил письмо замминистра Александру Линчевскому, в котором заявил, что ректор НМУ им. А. Богомольца Екатерина Амосова ведет кампанию по дискредитации центра с целью срыва экзаменов 2017 года, так как их будут сдавать первые студенты университета, клиническая подготовка которых проходила полностью во время ректорства Е.Амосовой