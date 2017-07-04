Пилотный проект по лечению мультирезистентного ТБ бедаквилином стартует в октябре

Пилотный проект по лечению мультирезистентного туберкулеза (МРТБ) бедаквилином в рамках проекта Challenge TB начнется в октябре, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

"Во время проекта будет осуществляться анализ соотношения затрат на оказанные услуги и их результаты. Таким образом, на практике будут отработаны удачные модели предоставления услуг больным с МРТБ для дальнейшего внедрения их по всей стране", - отмечено в сообщении Минздрава.

Ранее Международная организация по внедрению инноваций в системе здравоохранения PATH анонсировала, что бедаквилин поступит в Украину как донация Агентства США по международному развитию USAID.

Терапию данным препаратом в течение шести месяцев в клинике Института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского пройдут 200 пациентов из Киевской, Львовской и Николаевской области. В целом курс рассчитан на 20 месяцев. После стационарного лечения пациенты продолжат терапию в учреждениях здравоохранения по месту проживания.

В настоящее время препарат используется более чем в 70 странах мира. В программу лечения с его использованием включены 5,7 тыс. пациентов.

В 2016 году в Украине было зарегистрировано 8,7 тыс. больных МРТБ.

USAID - Агентство США по международному развитию в Украине предоставляет поддержку по трем направлениям: здравоохранение и социальные преобразования, экономический рост, демократия и управление. Начиная с 1992 года, USAID предоставило техническую и гуманитарную помощь Украине на сумму $2 млрд.