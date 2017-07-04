Медицина

15:15 04.07.2017

Государственные и коммунальные медучреждения будут обязаны закупать лекарства из Нацперечня с сентября

Кабинет министров Украины перенес на 1 сентября дату вступления в силу требований, согласно которым медицинские учреждения, которые полностью или частично финансируются за средства государственного или местного бюджетов должны осуществлять закупку лекарственных средств, включенных в Нацперечень основных лекарственных средств.

Соответствующее решение о внесении изменений в постановление Кабмина №333 от 25 марта 2009 года принято на заседании правительства во вторник.

Согласно утвержденным изменениям, с 1 января 2018 года в силу также вступит норма, которая позволит медучреждениям осуществлять закупки лекарств не входящих в Нацперечень , лишь после того, как они на 100% закроют потребность в препаратах входящих в него.

В Министерстве здравоохранения отметили, что данный документ позволит медучреждениям, до сентября в так называемый переходный период, завершить процедуры закупок препаратов, которые были начаты в соответствии с действующими до настоящего времени требованиями.

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