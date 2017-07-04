ПРООН поставила в Украину первые 25 курсов сыворотки от ботулизма

Программа развития ООН (ПРООН) поставила в Украину в рамках гуманитарной помощи первые 25 курсов сыворотки от ботулизма, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на брифинге во вторник.

По состоянию на 3 июля ГП "Укрвакцина" получила 100 доз.

В целом стоимость закупленных ПРООН сывороток составила 2,5 млн грн.

Сыворотки будут храниться централизовано, а области в случае необходимости будут обращаться за ними в Минздрав.

У.Супрун также сообщила, что министерство подало изменения в государственный бюджет 2017 года для обеспечения закупки сыворотки, потребность которой в денежном выражении составляет 20 млн грн.

Комментируя информационному агентству "Интерфакс-Украина" ситуацию, которая возникла в 2017 году с сыворотками от ботулизма, У.Супрун отметила, что ранее их закупка находилась в ведении местных властей, однако они не смогли эффективно ее осуществить. В соответствии с этим, министерство инициирует внесение сывороток от ботулизма в перечень препаратов, которые закупаются за средства государственного бюджета через международные организации.

Таким образом, сыворотки будут закупаться международными организациями и к ним может быть применена процедура упрощённой регистрации.

У.Супрун акцентировала внимание на том, что Украина в настоящее время не закупает сыворотку у России. При этом польские сыворотки могут быть готовы только осенью.

По словам и.о. министра здравоохранения, в Украине ежегодно ботулизмом болеет от 80 до 100 человек.

Ранее директор департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы) Борис Кобаль заявил, что в 2017 году заболеваемость ботулизмом в Украине не превышает среднестатистические показатели предыдущих лет, но ситуация осложнена отсутствием сыворотки.