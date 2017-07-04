Медицина

13:40 04.07.2017

В Украине создается сеть Национальных реабилитационных центров для участников АТО

Уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко провел совещание относительно создания Национальных реабилитационных центров для участников АТО.

По информации пресс-службы президента, Министерство обороны и Главное управление Нацгвардии Украины уже имеют определенные наработки по созданию таких центров по всей Украине. "Вскоре заработает первый центр во Львовской области. Пилотный проект предусматривает около 100 человек, которые получат возможность отдохнуть и восстановиться", - говорится в сообщении.

По словам В.Свириденко, одной из целей создания новой системы реабилитации является переход от ручного управления вопросами к системному подходу.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы организации отправки участников АТО на лечение и реабилитацию в США, а также обеспечения немедицинских расходов, связанных с пребыванием в США бойцов, которые получили сложные ранения.

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Интерфакс-Украина
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