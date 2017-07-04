Ряд том-менеджеров "Фармак" перешел в наблюдательный совет

Ряд топ-менеджеров фармацевтического производителя ЧАО "Фармак" (Киев) перешел в наблюдательный совет компании.

Согласно сообщению, размещенному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), новыми членами набсовета стали Григорий Костюк, ранее занимавший должность технического директора, Михаил Ванат – директора по маркетингу и продажам "Фармак", Виктория Смородина – директора по финансам, а также Анатолий Гвоздь, занимавший должность операционного директора.

В свою очередь, члены НС приняли решение о прекращении полномочий его главы Антонины Зубковой, а также членов совета Александра Мельника, Леонида Костюка и Ольги Олексейчук.

На должность и. о. генерального директора назначен Владимир Костюк.

Как сообщалось, Филя Жебровская покинула должность генерального директора "Фармак" и возглавила наблюдательный совет.

Исполнительным директором стал Августин Дубничка, ранее работавший в словацкой компании "Зентива".