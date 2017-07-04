Контролирующие органы должны возобновить проверки фармпроизводителей и аптек – глава набсовета "Фармак"

Контролирующим органам необходимо возобновить проверки фармацевтических производителей и аптечных учреждений, поскольку в Украине проблема контрафактного производства является актуальной, считает глава наблюдательного совета ЧАО "Фармак" (Киев) Филя Жебровская.

"Мы даже обращались к премьер-министру с тем, чтобы он отменил запреты на проверки производства и аптек, так как есть контрафактные препараты. Мы не знаем, сколько их на рынке, запрет проверок нам только вредит", - сказала она журналистам в понедельник.

"Где-то по областям, в частности, в Черновицкой и Львовской, мы находили много ангаров, в которых выпускался наш "Амизон" и много других препаратов", - сказала она.

Вместе с тем глава НС "Фармака" подчеркнула, что проверки должны "быть этичными и проводиться по протоколу".

"Утверждаю: нам нужно отменить запреты (на проверки - ИФ), контролировать и производство, и аптеки. Однако мы должны прийти к цивилизованным проверкам. Мы также должны контролировать наши проверяющих", - сказала она.

Как сообщалось, Ф.Жебровская, основной акционер ЧАО "Фармак", ушла с должности гендиректора и возглавила набсовет.

"Фармак" - крупнейшая фармацевтическая компания Украины. Производит до 200 наименований лексредств разных лекарственных форм. К 2020 году компания планирует достичь объема продаж в $1 млрд, сократив долю продаж на отечественном рынке с 80% до 60% общего объема, и сосредоточить, в частности, по 10% продаж на хорошо регулируемых рынках Восточной Европы, в странах СНГ.