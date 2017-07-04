Медицина

09:59 04.07.2017

Для организации производства в Украине сывороток и вакцин нужна политическая воля – глава набсовета "Фармак"

Для организации производства в Украине сывороток и вакцин нужна политическая воля, считает глава наблюдательного совета ЧАО "Фармак" (Киев) Филя Жебровская.

"Чтобы наладить в Украине производство таких препаратов, нужна политическая воля. Конкретная политическая воля. Медицинское сообщество, правительство, парламент - все должны видеть это основной задачей сегодня в стране", - сказала она журналистам в понедельник.

При этом Ф.Жебровская отметила, что в краткосрочной перспективе импорт вакцин и сывороток для государства может быть более выгоден, чем поддержка национального производства.

"Компания, которая завезет эти вакцины, уплатит НДС в бюджет мгновенно, а я скажу: дайте мне преференции, поскольку я хочу закупить оборудование", - сказала она.

Вместе с тем Ф.жебровская подчеркнула, что украинские фармпроизводители "готовы к этому производству, но мы уверены, что это нужно государству".

"Когда такое производство украинских вакцин будет основной задачей государства, мы все сделаем. Тогда мы бы все завезли и все бы сделали и с вакцинами и сыворотками", - сказала она.

Ф.Жебровская подчеркнула, что в середине 2000-х была принята соответствующая госпрограмма по производству вакцин от полиомиелита, однако это производство не было начато из-за изменения календаря прививок.

"Мы ("Фармак" – ИФ) - лидер на рынке с долей 6,5%. Если бы у нас была 20%-ная доля, я бы не выходила из Кабинета министра, я бы настаивала, что нужна отечественная и вакцина, и сыворотка. Все то, что нужно для защиты населения, должно быть в государстве отечественным", - сказала она.

Вместе с тем Ф.Жебровская считает, что в Украине может быть налажено контрактное производство вакцин и сывороток.

"Это не обязательно должен быть отечественный производитель, это может быть локализованное производство, можно дать возможности транснациональной компании, если не купить какие-то компании, то построить бизнес и его поддерживать", - сказала она.

Как сообщалось, Ф.Жебровская, основной акционер "Фармака", ушла с должности гендиректора и возглавила набсовет.

"Фармак" - крупнейшая фармацевтическая компания Украины. Производит до 200 наименований лексредств разных лекарственных форм. К 2020 году компания планирует достичь объема продаж в $1 млрд, сократив долю продаж на отечественном рынке с 80% до 60% общего объема, и сосредоточить, в частности, по 10% продаж на хорошо регулируемых рынках Восточной Европы, в странах СНГ.

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