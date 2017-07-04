Программа "Доступные лекарства" позволяет сделать шаг к страховой медицине – Филя Жебровская

Программа "Доступные лекарства", предусматривающая реимбурсацию (возмещение) стоимости лекарственных средств по трем нозологиям, позволяет сделать шаг к страховой медицине, считает глава наблюдательного совета ЧАО "Фармак" (Киев) Филя Жебровская.

"Шаг, который сделали в программе "Доступные лекарства", это хороший шаг к страховой медицине. Вот это первые шаги, какими бы они казались нам неудобными,и очень правильные ", - сказал она журналистам в понедельник.

Ф.Жебровская отметила, что участие в программе позволило украинским фармпроизводителям снизить себестоимость включенных в программу препаратов.

"Изменилась цена закупки субстанции. Одно дело, если я на закупаю сырье и делаю контроль качества на 10 тыс. ед., иное дело, если на 100 тыс. ед. Это все стало дешевле", - сказала она.

Глава НС компании прогнозирует дальнейшее развитие программы "Доступные лекарства".

"Вы увидите, через два года государство заставит делать те вещи, которые делают все в Европе", - считает глава она.

Как полагает Ф.Жебровская, реформирование системы здравоохранения является необходимым, хотя и не всегда удобным шагом.

"Это неудобно, когда что-то нужно менять, но со временем все выровняется. Есть вещи, которые необходимо сделать. Мы 22 года ничего не делали", - сказала она.

Как сообщалось, Ф.Жебровская, основной акционер ПАО "Фармак" покинула должность гендиректора компании и возглавила наблюдательный совет.

По итогам 2016 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 67,04% – до 677,202 млн грн против 405,415 млн грн в 2015 году.

ЧАО "Фармак" (Киев) - крупнейшая фармацевтическая компания Украины. Фармак" производит до 200 наименований лексредств разных лекарственных форм. К 2020 году компания планирует достичь объема продаж в $1 млрд, сократив долю продаж на отечественном рынке с 80% до 60% общего объема, и сосредоточить, в частности, по 10% продаж на хорошо регулируемых рынках Восточной Европы, в странах СНГ.

Программа реимбурсации, направленная на предоставление гражданам Украины возможности получения ряда лекарств бесплатно или с небольшой доплатой, на реализацию которой было выделено 500 млн грн, стартовала в Украине 1 апреля 2017 года.

В программе принимают участие 157 торговых названий лекарственных средств по 21 международному непатентованному названию для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), бронхиальной астмы и сахарного диабета.