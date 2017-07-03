Депутаты подали 886 поправок к правительственному законопроекту о медреформе

Депутаты подали 886 поправок ко второму чтению на 328 страницах к правительственному законопроекту №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медпомощи и обеспечения лекарственными средствами, который закладывал основные положения предлагаемой Министерством здравоохранения отрасли.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк на своей странице в сети Фейсбук, поправки подали 76 депутатов.

"Радует, что есть столько желающих принять участие в медицинской реформе", - написал он.

П.Ковтонюк отметил, что с понедельника, 3 июля рабочая группа начинает доработку законопроекта №6327 ко второму чтению.

"Цифра 886 не должна пугать, ведь это количество изменений в тексте, а не количество принципиально новых идей. Последних будет не так много, но по ним должен состояться честный разговор", - считает замминистра.

По словам П.Ковтонюка "подавляющее большинство поправок касаются объемов покрытия медуслуг за счет госбюджета, деятельности Национальной службы здоровья, условий для развития частного медицинского страхования".

При этом он подчеркнул, что дискуссия в рабочей группе вокруг поправок "будет зависеть от умения договариваться по этим принципиальным позициям и от культуры дискуссии".

"К первому мы готовы. Второе будет в первую очередь зависеть от членов рабочей группы и ее сопредседателей Ольги Богомолец и Сергея Березенко", - сообщил П.Ковтонюк.

Как сообщалось, 8 июня Верховная Рада 227-ю голосами приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.